У Франківському районному суді Львова розглядали справу 18-річної львів'янки про дрібне хуліганство. Наприкінці лютого дівчина займалася сексом на зупинці громадського транспорту на вул. Кульпарківській, йдеться у постанові суду, оприлюдненій у квітні.

Як відомо з матеріалів справи, пізно ввечері, 25 лютого, на зупинці громадського транспорту на вул. Кульпарківській дівчина з хлопцем займалися сексом. Проте у документі йдеться, що лише львів'янка діяла розпусно.

«Вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче пояса, вступила в контакт (статеві зносини) з громадянином, чим порушила громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності», – йдеться у постанові суду.

Зазначимо, що чоловіка, з яким у дівчини були статеві стосунки, до відповідальності не притягували та до суду не викликали. Натомість львів'янка на засіданні свою провину повністю визнала.

Суддя Франківського суду Юрій Ванівський визнав львів'янку винною у вчинені адміністративного правопорушення, проте обмежився усним зауваженням. Додамо, що рік тому ще неповнолітню дівчину вже судили за те, що вона пила пиво на спортивному майданчику. Тоді суд теж обмежився усним попередженням.