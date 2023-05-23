Зупинка, де пара взимку займалася сексом і була застукана поліцейськми

У Франківському районному суді Львова розглянули справу юнака, який у лютому займався сексом з 18-річною львів'янкою на тролейбусній зупинці. Неповнолітній хлопець вкотре не прийшов на засідання, проте це не завадило судді оштрафувати його на 51 грн. Як писав раніше ZAXID.NET дівчина вже отримала усне попередження за хуліганство.

З оприлюдненої постанови суду відомо, що юнак якого судили – неповнолітній. Хлопець пізно ввечері 25 лютого займався сексом із 18-річною львів'янкою на тролейбусній зупинці на вул. Кульпарківській, 123.

«Будучи оголеним нижче пояса вступив в контакт (статеві зносини) з громадянкою чим порушив громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності», – йдеться в оприлюдненій постанові суду.

Хлопець на засідання не прийшов. З постанови суду стало відомо, що під час статевого акту пару застукали поліцейські. Тож на засіданні суддя врахував відеодокази надані патрульними з місця події.

«Дослідивши представлені адміністративні матеріали, а саме протокол про адміністративне правопорушення, відеозапис з нагрудних камер працівників поліції, на якому зафіксовано подію, вважаю, що наявні ознаки адміністративного правопорушення», – йдеться в постанові.

Тож суддя Франківського суду Юрій Ванівський оштрафував хлопця на 51 грн. Також він має заплатити 537 грн судового збору. Додамо, що ця постанова може бути оскаржена в протягом десяти днів з дня її винесення до Львівського апеляційного суду.