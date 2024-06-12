Вбивство з необережності трапилось 8 квітня у ТРЦ Victoria Gardens

Залізничний районний суд Львова виніс вирок Віктору Запорожану, який під час раптового конфлікту смертельно травмував відвідувача торгового центру. Через примирення з родичами загиблого суд призначив йому рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, Віктор Запорожан працює лікарем-наркологом у медичному центрі «Вітар Н». 8 квітня 2024 року на він перебував у ТРЦ Victoria Gardens, де у нього виник раптовий конфлікт із перехожим. Під час розмови чоловік замахнувся рукою на Віктора Запорожана, той у відповідь відштовхнув його ногою та двічі вдарив у обличчя. Від останнього удару чоловік втратив рівновагу, впав та вдарився головою об бетонну плитку на підлозі. Внаслідок отриманих травм 15 квітня він помер у лікарні.

У суді Віктор Запорожан свою провину визнав та уклав із родиною загиблого угоду про примирення. Крім цього, він просив перерахувати 121 тис. грн застави, яку за нього внесли як запобіжний захід, на протреби ЗСУ.

Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного райсуду Андрій Кирилюк визнав Віктора Запорожана винним у вбивстві з необережності за ч. 1 ст. 119 ККУ та призначив йому три роки обмеження волі. Втім суд звільнив його від відбування покарання та призначив рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.