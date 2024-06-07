У Львові під час побутового конфлікту син зарізав свого 79-річного батька. Про це у п’ятницю, 7 червня, повідомили у поліції Львівської області.

Повідомлення про закривавленого чоловіка, який перебував на балконі квартири в одному з будинків на вулиці Івана Франка у Львові, надійшло у поліцію 6 червня близько 18:00. За вказаною адресою виїхали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб. На місце події також викликали медиків.

У квартирі правоохоронці виявили двох чоловіків – 79-річного львів’янина, власника помешкання, та його 44-річного сина. На тілі старшого чоловіка були множинні колото-різані рани тіла та проникаючі поранення черевної порожнини.

Як встановили поліцейські, того дня син приїхав до батька додому і згодом між ними виник побутовий конфлікт. Під час сутички син кілька разів вдарив батька ножем у різні ділянки тіла, спричинивши травми, від яких той, незважаючи на зусилля медиків, згодом помер у лікарні.

Слідчі повідомили 44-річному чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.