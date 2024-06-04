Чоловікові оголосили про підозру в умисному вбивстві

В понеділок, 3 червня, поліція отримала повідомлення від 42-річного мешканця Трускавця про те, що зранку він виявив у своєму будинку тіло мертвого чоловіка. Правоохоронці з’ясували, що власник будинку під час розпивання алкоголю сам побив гостя, від чого той, імовірно, помер. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Загиблим виявився 47-річний місцевий мешканець, на його тілі виявлені чисельні травми від побиття руками і ногами. У ніч смерті загиблий перебував в гостях у знайомого. Чоловіки розпивали спиртне і між ними виник конфлікт. Господар побив гостя до смерті, а потім заснув. Зранку він виявив тіло знайомого на підлозі та зателефонував у поліцію.

Правоохоронці затримали 42-річного чоловіка і повідомили йому про підозру у вчиненні умисного вбивства – ч. 1 ст. 115 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.