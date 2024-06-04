У квартирі на вулиці Грушевського в Рівному вбили дівчину

Ввечері 3 червня медики констатували смерть 20-річної рівнянки від вогнепального поранення. Правоохоронці з’ясували, що до вбивства жінки причетний її 29-річний співмешканець.

Як 4 червня повідомили у прес-службі поліції області, інцидент у квартирі на вулиці Грушевського в Рівному стався близько 21:30.



«Наразі встановлено, що 29-річний житель Рівного здійснив постріл із мисливської рушниці в область голови 20-річної співмешканки, після чого викликав швидку. Медики, які прибули на місце виклику, лише констатували смерть дівчини», – зазначають у поліції.

Відповідно до огляду у медзакладі, 29-річний підозрюваний був тверезий. Його затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання. Наразі він жодних свідчень про подію не надає.

Відомо, що рушниця зловмисника зареєстрована в установленому законодавством порядку. Її вилучили та скерували на експертизу.



Слідчі вирішують питання щодо повідомлення рівнянину про підозру за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.