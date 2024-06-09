Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав винним Андрія Циганкова в умисному вбивстві своєї співмешканки. Мешканцю Львівщини призначили 7,5 років позбавлення волі.

Як йдеться в матеріалах справи, 29 січня 2024 року у Дрогобичі обвинувачений розпивав спиртні напої разом зі своєю 65-річною співмешканкою, в якої того дня був день народження. Між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого обвинувачений завдав жінці кілька ножових ударів. Від отриманих травм вона померла на місці події.

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав та зазначив, що шкодує про вчинене, щиро розкаюється.

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав винним Андрія Циганкова в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України) та призначив йому 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Також брат вбитої заявляв цивільний позов, в якому просив стягнути з обвинуваченого 3740 грн матеріальної шкоди та 100 тис. грн моральної шкоди. Суд ухварив рішення задовільнити його частково. Обвинувачений має заплатити 3740 грн матеріальної шкоди та 50 тис. грн моральної шкоди.

На вирок суду може бути подана апеляція протягом 30 днів.