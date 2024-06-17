Дрогобицький суд, який ув'язнив Володимира Боднара

Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним уродженця Самбора Володимира Боднара в побитті людини, яке призвело до смерті. Обвинувачений отримав сім з половиною років в'язниці. Крім цього, він має сплатити 200 тис. грн моральної шкоди. У вироку, який опублікували у судовому реєстрі, йдеться, що обвинувачений взяв у серпні 2023 року з машини гайковий ключ, прийшов до помешкання загиблого й побив його до смерті.

У суді Володимир Боднар не визнав провину. Він розповів, що 13 серпня 2023 року був з дружиною на концерті у Дрогобичі. Після цього вони розпивали алкоголь, пішли в гості до знайомих й продовжили пиячити. У квартирі також був 17-річний хлопець, але батько дозволив йому вживати спиртне.

Згодом Володимир Боднар почав сваритися з одним з чоловіків, оскільки той колись намагався зґвалтувати його дружину. Після пиятики обвинувачений пішов до свого автомобіля, взяв гайковий ключ та повернувся у квартиру, щоб завершити розмову з опонентом. Обвинувачений завдав загиблому низку ударів.

Наступного дня Володимир Боднар збирався з дружиною у село Зимівки, де вони планували провести медовий місяць. До них прийшов знайомий і сказав, що чоловік, з яким бився обвинувачений, помер, бо нібито йому в легені потрапила вода. Ще через день до обвинуваченого приїхали поліцейські, арештували його й вилучили гайковий ключ.

Під час судових засідань Володимир Боднар не визнав провину й заявив, що не завдавав травм, від яких помер чоловік. У суді матір та 17-річний син загиблого просили обрати обвинуваченому суворе покарання.

Суддя Руслана Курус визнала Володимира Боднара винним в умисних тілесних ушкодженнях, які призвели до смерті (ч. 2 ст. 121 ККУ) та ув'язнила на 7,5 років. Крім цього, він сплатить синові загиблого 200 тис. грн моральної компенсації та 84 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.