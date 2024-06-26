Букмекери майже не вірять у збірну України

Поєдинок третього туру групового етапу чемпіонату Європи у групі E між Україною та Бельгією відбудеться вже сьогодні, 26 червня, у Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 19:00. Гру розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з 45-річним Ентоні Тейлором.

Надійний букмекер FAVBET фаворитом матчу Україна – Бельгія вважає підопічних Доменіко Тедеско. Коефіцієнт на перемогу бельгійців становить 1,71, тоді як звитяга команди Реброва оцінюється лише у 5,1. Нічия – 4,0.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Експерти очікують на доволі відкриту гру з великою кількістю голів. Коефіцієнт на стандартний тотал більше 2,5 становить 1,79 бала. На аналогічний тотал менше 2,5 – 2,11.

Найбільше шансів забити у цьому матчі букмекери дають форварду ФК «Рома» Ромелу Лукаку. 31-річний нападник вже отримав славу найбільшого невдахи цьогорічного Євро – три його голи скасували через офсайди. Ймовірність того, що саме Україна стане першою, у чиї ворота гол зарахують, становить 2,2.

Натомість в українців традиційно високо оцінюють бомбардирські таланти Артема Довбика (3,6) та Романа Яремчука (4,2). Окрім них, можна поставити на Андрія Ярмоленка (4,5), Віктора Циганкова (4,8), Михайла Мудрика (6,0), Георгія Судакова (6,5) і навіть Іллю Забарного (24,0) та Миколу Матвієнка (27,0).

Де дивитися матч Україна – Бельгія на Євро-2024

Вболівати за збірну України у прямому ефірі можна буде на медіасервісі Megogo за наявності відповідної підписки («Максимальна» та «Спорт»). Також цей поєдинок у вільному доступі буде доступний на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).

Нагадаємо, у попередніх турах збірна України програла Румунії (0:3), а потім вирвала перемогу у Словаччини (2:1). Бельгійці своєю чергою поступились словакам (0:1) і здолали румунів (2:0). Як наслідок, у нашому квартеті склалась унікальна ситуація – вперше в історії континентальних першостей всі команди групи мають однакову кількість очок перед третім туром, проте через гіршу різницю голів збірна України посідає останнє місце. У випадку нічиїх в обох матчах групи українці вилетять з турніру навіть з 4 очками.

До слова, у плей-офф з кожної з шести груп гарантовано вийдуть по дві збірні, які посядуть перше та друге місця, а також чотири найкращі команди, які стали третіми.