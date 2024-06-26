Відтворений вигляд костелу, який нині вже не існує

На площі Святого Юра у Львові з протилежної сторони від греко-католицького собору нині є корпуси Львівської політехніки. Один з них міститься у колишньому католицькому монастирі. Радянська влада передала це приміщення навчальному закладу, а костел при жіночому монастирі Сакре-Кер знесла для будівництва харчоблоку. Випускники та викладачі політехніки відтворили у 3D цю втрачену пам’ятку, повідомляє пресслужба вишу.

Згромадження Сакре-Кер заснували у Франції у 1800 році, у Львові його відкрила сестра Марі де ля Круа у 1841 році за підтримки намісника Галичини князя Фердинанда д’Есте та львівського католицького архієпископа Францішека Піштека. Черниці займалися вихованням дівчат та поширенням культу Серця Ісуса.

Колишній монастир, а нині корпус політехніки (фото Романа Бречка/Вікіпедія)

Римо-католицький жіночий монастир сестер Святого Серця збудували на Святоюрській площі 1844 року. За деякий час його реконструювало архітектурне бюро Івана Левинського. Черниці відкрили пансіонат для дівчат, у міжвоєнний період його перекваліфікували на приватну гімназію та інтернат для дівчат. А теперішній сквер на площі був монастирським парком, який заклав відомий тоді ландшафтний дизайнер Арнольд Рерінг.

У 1864 році біля монастиря збудували костел Святого Серця Ісусового у неоготичному стилі за проєктом архітектора Вінцента Равського-старшого. Ця будівля є одним із перших у Львові сакральних об’єктів в стилі історизм.

Проєкт втраченого костелу

Радянська влада закрила монастир рівно через сто років після його створення, а будівлі передала політехніці. На початку 1970-х роках костел знесли для будівництва їдальні та корпусів Політехнічного інституту. А на місці монастирського саду постав навчальний корпус №4 (кафедра економіки та прикладної математики). З історичної забудови збереглася лише будівля виховного закладу при монастирі, у якій нині працює навчальний корпус №3.

Макет і 3D-модель костелу (робота кафедри архітектури та реставрації)

Фахівці кафедри архітектури та реставрації Інституту архітектури та дизайну Львівської політехніки вирішили відтворити вигляд втраченого костелу. На замовлення ГО «Асоціація випускників університету» створили макет і тривимірну модель втраченої сакральної споруди. Як інформує політехніка, над проєктом працювали аспірант Ілля Литвинчук, доцент Максим Ясінський та випускниця кафедри АТР Наталія Рязанова під керівництвом завідувача кафедри, професора Миколи Бевза.