Правоохоронці викрили на оборудці п'ятьох чоловіків

НАБУ та САП спільно з СБУ викрили та затримали організовану групу на Черкащині, яка заволоділа понад 17 млн грн «Укрзалізниці». До корупційної оборудки причетні експосадовці компанії та чинні працівники, повідомили у пресслужбі НАБУ у вівторок, 25 червня.

Слідчі повідомили, що організатором корупційної схеми виявився колишній директор виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії «Центр ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця». У 2021 році він створив організовану групу для заволодіння коштами, до якої увійшли колишні та чинні співробітники заводу.

«Впродовж квітня 2021 року – лютого 2022 року він домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин. Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності. Як наслідок, “Укрзалізниця” зазнала збитків на суму 17,1 млн грн, якими заволоділи учасники злочину», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Правоохоронці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна організованою групою) п’ятьом особам, причетним до оборудки. Ексдиректора, який організував схему, затримали та повідомили про підозру за цією ж статтею.