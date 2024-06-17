Едуард Кріцин пов'язаний зі скандальним «смотрящим» за УЗ Артемом Шилом

У родичів колишнього очільника департаменту з економічної та інформаційної безпеки «Укрзалізниці» Едуарда Кріцина після його звільнення з’явилися дорогі нерухомість та автомобіль. Загальна вартість нового майна родичів Кріцина складає 300 тис. доларів (приблизно 12 млн грн), повідомили у понеділок, 17 червня, журналісти Bihus.info.

З 2021 по 2023 рік Едуард Кріцин обіймав посаду директора з економічної та інформаційної безпеки «Укрзалізниці». Після закінчення терміну його контракту та звільнення його родичі одразу придбали квартиру та автомобіль на 300 тис. доларів.

Зокрема, за даними журналістів, у листопаді 2023 року на доньку експосадовця оформили новий автомобіль Toyota Camry Hybrid вартістю від 34,5 тис. доларів. Пізніше, у лютому 2024 року та ж донька придбала квартиру на 83 м², а також паркомісця та веломісця у київському житловому комплексі «Французький квартал», розташованому у центральній частині міста. У розслідуванні йдеться, що донька Едуарда Кріцина не має жодного бізнесу та не зареєстрована як фізична особа-підприємець.

За даними Bihus.info, журналісти систематично зустрічали самого Кріцина у ЖК, а також фіксували його автомобіль, який виїжджав з підземного паркінгу «Французького кварталу». Втім, колишній посадовець у коментарі Bihus.info заявив, що не живе у ЖК та нібито відвідує там друзів.

Водночас Едуард Кріцин підтвердив, що допоміг доньці з придбанням квартири у «Французькому кварталі». За його словами, гроші, які пішли на квартиру, були нібито збереженнями від продажу двох автомобілів родини на 59,6 тис. доларів, а також позикою у 100 тис. доларів.

«Відповідно до останньої опублікованої декларації Едуарда Кріцина за 2022 рік, він мав 100 тис. доларів та 500 тис. грн заощаджень, а річний дохід – зарплата та пенсія, склав 2,1 млн грн. Орієнтовна зарплата за дев’ять місяців роботи на "Укрзалізниці" у 2023 році до звільнення становить 40 тис. доларів (за аналогією з 2022 роком). А приблизна вартість нового майна доньки, понад 300 тис. доларів», – зауважили журналісти.

Розслідувачі також нагадали про обшуки НАБУ та САП в Едуарда Кріцина у травні 2023 року, коли він ще обіймав посаду в «Укрзалізниці». Тоді в нього виявили понад 17 тис. доларів та мобільні телефони.

В результаті підозру за кримінальним провадженням щодо незаконного заволодіння коштами повідомили не Кріцину, а колишньому раднику Офісу президента та скандальному працівнику СБУ Артему Шилу, якого називають «смотрящим» за «Укрзалізницею». У квітні 2024 року НАБУ та САП повідомили, що Артем Шило намагався відсторонити від участі у торгах конкурентів необхідних йому фірм, здійснюючи розсилку про зв’язки частини учасників тендерів з Росією. Водночас компанії, які просував Шило, також мали зв’язки з Росією.

Журналісти зазначили що, як і Артем Шило, Едуард Кріцин раніше працював в СБУ, а в 2015-2016 роках був головою Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, де був начальником Артема Шила. Крім того, донька та дружина Кріцина були бізнес-партнерками у «Бухгалтерському центру "Альфа-Омега"», що належить дружині Артема Шила Ірини.