Алек Болдвін на зйомках фільму

Адвокати голлівудського актора Алека Болдвіна вимагають закрити справу про вбивство українки, операторки Галини Гатчинс. Причиною є знищення головного речового доказу, револьвера Кольт 45-го калібру.

Нагадаємо, у 2022 році експерт ФБР вдарив молотком по пістолету, пошкодивши його. Адвокат актора Джон Беш заявив, що через це захист втратив можливість дослідити пістолет повною мірою.

Прокурорка Ерлінда Джонсон виправдовує дії слідчих, стверджуючи, що захист може використати інші доступні докази, повідомляє Variety .

Нагадаємо, суд має відбутись з 10 до 19 липня, акторові загрожує 18 місяців ув’язнення у разі визнання його винним. Суддя Мері Марлоу Зоммер заявила, що рішення повідомить у п'ятницю. Раніше вона вже відхилила два попередні клопотання про закриття справи.

Також раніше суд виніс вирок реквізиторці Ханні Гутьєррес-Рід, яка відповідала за револьвер, у якому виявився бойовий патрон. Її засудили до 18 місяців ув'язнення.

Нагадаємо, на зйомках фільму «Іржа» актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчинс з нібито безпечного пістолета. 42-річну жінку доставили гелікоптером до лікарні в Альбукерці, штат Нью-Мексико, де вона померла від отриманих поранень. Також був поранений режисер Джоел Соуза, але він одужав.