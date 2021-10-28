Загибель на знімальному майданчику українки Галини Гатчинс без перебільшення сколихнула увесь світ. Безглузду смерть операторки від пострілу з револьвера, який мав бути заряджений холостим патроном, аналізують фахівці з різних країн.

Нагадаємо, актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з нібито безпечного пістолета на зйомках фільму «Іржа». 42-річну жінку доставили гелікоптером до лікарні в Альбукерці, штат Нью-Мексико, де вона померла від отриманих поранень. Також був поранений режисер Джоел Соуза (його вже виписали з лікарні). Триває розслідування. Остаточних висновків наразі немає, проте відомо, що вини актора у трагедії немає.

Що говорять експерти

Галина Гатчинс загинула 21 жовтня 2021 року (фото Facebook)

«Реквізитна зброя зазвичай є переробленою справжньою зброєю. У стовбурі пістолета робиться різьблення, в яке вкручується своєрідна насадка для створення тиску газу, необхідного для отримання видимого полум'я при стрільбі холостими патронами. Якщо випадково вставити бойові патрони та вистрілити, це може пошкодити зброю та поранити стрільця», – пояснює видання Die Welt.

«Отже деякі речі говорять про те, що помилку було допущено під час переробки зброї в реквізит. Сьогодні полум'я від пострілу найчастіше додається в кадр в електронному вигляді на завершальній стадії створення фільму, але "живі" постріли, як і раніше, поширені», – зазначає видання.

Австрійський експерт з 35-річним досвідом Георг Майрхофер працював зі зброєю, зокрема, у серіалі «Комісар Рекс». Він пояснив виданню Der Standard, що спричинила трагедію скоріше за все неохайність танеобережне використання зброї.

Знімальна група фільму «Іржа» (Фото: Facebook)

«Я підозрюю, що у США немає таких чітких правил, як у нас, в Європі», – зазначив він. Також експерт пояснив, що актор цілився в камеру для того, щоб кадр був ефектнішим.

«У сценах із вогнепальною зброєю люблять прицілитися ближче до осі зображення (тобто уявної лінії між об’єктом, який потрібно зняти - ред.). Це робить кадри ефектнішим», – говорить Майрхофер.

Він розповів, що для зйомок використовують спеціальні картриджі, які генерують великий спалах. Його фіксує камера. Як правило, заряди спалахують дуже повільно, адже чим коротшими є постріли, тим важче їх зняти. Ці боєприпаси не є зовсім безпечними, саме тому в Австрії, наприклад, операторам при зйомці сцен пострілів видають захисні окуляри та брезент.

«Існують чіткі правила щодо австрійських знімальних майданчиків, бойових патронів немає навіть поблизу від місця зйомок. Тож найбільшу небезпеку становлять опіки від нагрітої гільзи», – пояснює експерт.

Смерті на знімальних майданчиках

Ніхто не веде точної статистики смертей на знімальних майданчиках. Але за деякими підрахунками, за всю історію кіно під час зйомок загинуло близько 350 людей, пише The Guardian. За даними Associated Press, оприлюдненими у 2016 році, з 1990 року у США на знімальному майданчику загинуло 43 особи, понад 150 людей залишилися з травмами, що впливають на якість життя. Проте більшість фахівців вважають цифри заниженими.

Першу смерть на знімальному майданчику зафільмували у 1914 році (кадр з фільму «Через кордон»)

Наймасовіший нещасний випадок стався під час зйомок індійського фільму «Меч Тіпу Султана», коли 62 актори та члени команди згоріли у пожежі на студії.

На початку минулого століття, коли Голлівуд увійшов у «золоту добу», був популярним жарт, що знімальний майданчик є місцем, де роздають наркотики. Він з’явився через численні травми кінозірок, після яких лікарі щедро виписували їм морфін та кокаїн для знеболювання. Це в свою чергу спричинило звикання та низку ранніх смертей.

З розвитком кіноіндустрії травматизм не ставав меншим. Лікар Майкл МакМанн вважає, що з 70-х років минулого століття травматизм зрісприблизно на 41%. На його думку, це пов'язано з прагненням максимального реалізму, тому часто використовується справжня зброя. У цьому випадку є великі ризики переплутати її з бутафорною.

На зйомках фільму «Злякані привиди» 1920 року знаменитий комік Гарольд Ллойд схопив у руки бомбу з палаючим ґнотом, думаючи, що це реквізит. Але вона вибухнула. На щастя актор залишився живим, лише втратив пальці правої руки. Після зйомок у «Міцному горішку» Брюс Вілліс недочуває на одне вухо, адже його бутафорний пістолет для більшого ефекту наділили підвищеною гучністю.

Брендон Лі у фільмі «Ворон»

До трагедії з Галиною Гатчінс найбільше говорили про загибель на зйомках фільму «Ворон» актора Брендона Лі. Його партнер мав вистрілити холостим патроном, але у пістолета щось сталося з заглушкою.

Але головною причиною росту кількості травм фахівці вважають те, що терміни зйомок все більше і більше стискаються, тож частішими стають помилки та недогляд.

Пригадаємо найвідоміші нещасні випадки на знімальних майданчиках. Звісно, найчастіше їх жертвами стають каскадери. Але представники інших професій також часто опиняються у зоні підвищеного ризику. Навіть діти.

«Через кордон» . Першим задокументованим нещасним випадком в історії кіно вважають вестерн «Через кордон». 1 липня 1914 року під час зйомок актриса Грейс МакГ'ю перепливала річку на човні, який раптово перекинувся. Оператор Оуен Картер стрибнув у воду та витягнув її на суходіл. Виявилось, що це – сипкий пісок, в якому вони обоє загрузли та потонули.

. Першим задокументованим нещасним випадком в історії кіно вважають вестерн «Через кордон». 1 липня 1914 року під час зйомок актриса Грейс МакГ'ю перепливала річку на човні, який раптово перекинувся. Оператор Оуен Картер стрибнув у воду та витягнув її на суходіл. Виявилось, що це – сипкий пісок, в якому вони обоє загрузли та потонули. «Ноїв ковчег» . У 1928 року на зйомках фільму «Ноїв ковчег» Майкла Кертіса на знімальний майданчик перекинувся резервуар із водою. Троє людей загинуло, понад десять отримали травми.

. У 1928 року на зйомках фільму «Ноїв ковчег» Майкла Кертіса на знімальний майданчик перекинувся резервуар із водою. Троє людей загинуло, понад десять отримали травми. «Моє життя за Ірландію» . Під час зйомок сцени бою для нацистського пропагандистського фільму «Моє життя за Ірландію» (1941) один зі статистів наступив на справжню міну, внаслідок чого він та декілька його колег загинули. Цей фатальний вибух, до слова, увійшов до фільму.

. Під час зйомок сцени бою для нацистського пропагандистського фільму «Моє життя за Ірландію» (1941) один зі статистів наступив на справжню міну, внаслідок чого він та декілька його колег загинули. Цей фатальний вибух, до слова, увійшов до фільму. «Сутінкова зона». Під час зйомок «Сутінкової зони» (режисери Джо Данте, Стівен Спілберг, Джон Лендіс, Джордж Міллер), яка вийшла 1983 року, загинули троє, серед них двоє дітей, My-Ca Дінь-Ле (7 років) та Рене Шин-Йі Чен (6 років). Під час зйомок сцени з гелікоптером актор Вік Морроу був обезголовлений гвинтом разом з одним з дітей-акторів. Режисер Джон Лендіс та інші автори, зокрема продюсер Стівен Спілберг, постали перед судом. Але звинувачення були зняті. Трагедія призвела до зміни правил зйомок дітей у сценах з великою кількістю спецефектів.

Катастрофа на зйомках фільму «Сутінкова зона»

«Найкращий Стрілець» . У 1986 році на зйомках фільму «Найкращий стрілець» Тоні Скотта із Томом Крузом у головній ролі загинув оператор Арт Шолль. Його літак раптом втратив керування та впав у Тихий океан. Його досі не вдалося знайти, тож невідомо, що ж трапилось.

. У 1986 році на зйомках фільму «Найкращий стрілець» Тоні Скотта із Томом Крузом у головній ролі загинув оператор Арт Шолль. Його літак раптом втратив керування та впав у Тихий океан. Його досі не вдалося знайти, тож невідомо, що ж трапилось. «Загін Дельта 2» . Ще один нещасний випадок стався під час створення фільму «Загін Дельта 2» Аарона Норріса 1990 року з Чаком Норрісом у головній ролі. У джунглях з висоти впав гелікоптер із чотирма членами знімальної групи та пілотом на борту. Усі загинули, зокрема оператор та один з акторів. Фільм присвячений їх пам'яті.

. Ще один нещасний випадок стався під час створення фільму «Загін Дельта 2» Аарона Норріса 1990 року з Чаком Норрісом у головній ролі. У джунглях з висоти впав гелікоптер із чотирма членами знімальної групи та пілотом на борту. Усі загинули, зокрема оператор та один з акторів. Фільм присвячений їх пам'яті. «Прикриття» . Під час зйомок епізоду серіалу «Прикриття» (1984) персонаж актора Джона-Еріка Гексума мав зарядити пістолет «Магнум» 44 калібру. Під час перерви актор почав бавитись зізброєю. Він приставив револьвер до голови та крутив барабан, імітуючи російську рулетку. Холостим набоєм він роздробив собі череп та помер у лікарні за шість днів.

. Під час зйомок епізоду серіалу «Прикриття» (1984) персонаж актора Джона-Еріка Гексума мав зарядити пістолет «Магнум» 44 калібру. Під час перерви актор почав бавитись зізброєю. Він приставив револьвер до голови та крутив барабан, імітуючи російську рулетку. Холостим набоєм він роздробив собі череп та помер у лікарні за шість днів. «Ворон» . На зйомках фільму «Ворон» Алекса Прояса 1994 року загинув виконавець головної ролі Брендон Лі. Його поранив з револьвера партнер по фільму Майкл Массі. Під час пострілу холостим патроном з дула вилетіла заглушка, яку не помітили реквізитори. Вона пробила актору живіт та застрягла в хребті Лі. Він помер у лікарні від втрати крові через 12 годин. Ця сцена не увійшла до фільму. Її перезняли за участю дублера.

. На зйомках фільму «Ворон» Алекса Прояса 1994 року загинув виконавець головної ролі Брендон Лі. Його поранив з револьвера партнер по фільму Майкл Массі. Під час пострілу холостим патроном з дула вилетіла заглушка, яку не помітили реквізитори. Вона пробила актору живіт та застрягла в хребті Лі. Він помер у лікарні від втрати крові через 12 годин. Ця сцена не увійшла до фільму. Її перезняли за участю дублера. «Темний лицар». Фільм «Темний лицар» 2008 року Крістофера Нолана, окрім іншого, відомий ще й через те, що став останнім для 27-річного актора Гіта Леджера та приніс йому посмертний «Оскар». Однак під час зйомок загинув технік спецефектів Конвей Вікліфф. Він їхав на «Бетмобілі» та, пропустивши поворот, на величезній швидкості врізався у дерево.

Хто винен та що робити

Все частіше уникнути трагедій під час зйомок допомагають новітні технології, де замість піротехніки використовують прийоми та програми, запозичені у відеоігор. Фільми Marvel (які теж були пов’язні з трагедіями під час зйомок) зараз знімають на тлі зеленого екрану, а потім візуалізують усе необхідне за допомогою комп’ютерних програм. А «Мандалорця» повністю зроблено з допомогою технологій, якими користується гейм-індустрія. Завдяки їй можна зробити переконливі постріли та вибухи, уникаючи роботи з піротехнікою та «живою» зброєю.

На зйомках блокбастера «Месники: Завершення»

Також є студії, які вирішили повністю відмовитись від використання на майданчику справжньої зброї. Про це повідомили автори поліцейського серіалу «Новобранець» із Нейтаном Філліоном у головній ролі. Протягом останніх двох сезонів серіал переважно використовував комп’ютерну програму для зображення спалаху при пострілі, але іноді – й «живу» зброю, особливо коли йшлося про крупні плани.

«Ця політика закінчилася, – заявив шоуранер Алекс Гоулі, – У шоу більше не буде «живої» зброї. Безпека нашого акторського складу та знімальної групи надто важлива. Будь-який ризик – це занадто великий ризик».

Проте фахівці кіноіндустрії вважають, що повністю убезпечити тих, хто бере участь у зйомках, неможливо. Серед причин – величезна кількість проектів, робота над якими ведеться максимально швидко. Так, у 2011 році водій Джон Саттлс впав з вантажівки, коли перевіряв вантаж для фільму «Месники». Він помер наступного дня через травму черепа. За словами його доньки, Саттлс мав змогу поспати лише пару годин, перш ніж його знову викликали на зйомки. Кінокомпанія заплатила…745 доларів штрафу, а продюсер не відпустив працівників на похорон через щільний графік зйомок.

Також серед причин називають і те, що за всі роки існування кіноіндустрії за смерть на знімальному майданчику було засуджено лише одну людину: за ненавмисне вбивство ув’язнили режисера фільму «Опівнічний вершник» (2014) Рендалла Міллера, тоді загинула операторка Сара Джонс. Знімальна група готувалася до роботи над сценою на залізничних коліях. Раптово на рейках з'явився поїзд та збив Джонс. Вона померла на місці, а ще семеро членів групи отримали поранення.

Операторка Сара Джонс загинула на зйомках фільму «Опівнічний вершник» (фото The Holliwood Reporter)

У випадку із загибеллю Галини Гатчинс підозру висунили зброярці Анні Ґутьєррес-Рід. Саме вона мала перевірити зброю. Її називають «недосвідченою». Раніше на неї вже скаржилася знімальна група. Зокрема через те, що вона вимахувала зброєю та заряджала револьвер у «небезпечний спосіб». Члени знімальної групи скаржилися на неї асистенту режисера Дейву Голлсу, саме він передав Болдвіну до рук зброю, запевнивши актора, що вона безпечна. The Holliwood Reporter з’ясував, що раніше Голлса звільнили з роботи над фільмом «Шлях свободи». Один із членів знімальної групи отримав травмучерез пістолет, що несподівано розрядився.

Ще один українець, який брав участь у зйомках «Іржі», друг Галини, гаффер Сергій Свєтной звинуватив продюсерів у тому, що вони наймають непрофесійних людей, аби заощадити кошти.

«Щоб заощадити копійки, ви наймаєте людей, які не повністю кваліфіковані для складної та небезпечної роботи, і ризикуєте життям інших людей та своїм життям. Я розумію, що ви завжди боретеся за бюджет, але ви не можете цього допустити. У кожному відділі завжди має бути хоча б один спеціаліст, який знає свою роботу. Уникати такої трагедії, як трагедія з Галиною, необхідно», – написав він у Facebook.

Галина Гатчинс та Сергій Свєтной (фото Facebook)

Реквізитор «Світу Юрського періоду» Гарі Труерс опублікував розлогу заяву в Instagram від імені групи своїх колег. У заяві йдеться, що: «Інцидент частково був викликаний продюсерами, які не хотіли наймати компетентних людей, дотримуючись наших давно встановлених та перевірених процедур безпеки вогнепальної зброї. Нам відомо про численні порушення […], які мали місце на цьому виробництві. Скільки саме порушень і які, підтвердить слідство».

Слідство триває. А тим часом 63-річний Алек Болдвін оголосив про призупинення зйомок у всіх проектах. Актор заявив, що «ставить на паузу» усі проекти, у яких він задіяний.

А тим часом Георг Майрхофер вважає, що оскільки йдеться про гроші, то фільм так чи інакше дознімуть.

«Ви, ймовірно, продовжите, проливши кілька крокодилячих сліз», – говорить експерт та наводить приклад «Ворона», коли смерть виконавця головної ролі використали для розкрутки.

На головному фото: місце зйомок фільму «Іржа» (The Holliwood Reporter)