Операторка Галина Гатчинс трагічно загинула під час зйомок фільму «Іржа»

Актор Алек Болдвін вистрілив у камеру та влучив в операторку українського походження Галину Гатчинс, коли репетирував витягування револьвера. Про це повідомляє Reuters із посиланням на письмові свідчення про трагедію на змімальному майданчику фільму «Іржа» (Rust).

Болдвіну дали револювер і сказали, що він не заряджений. 48-річний режисер Джоел Соуз розповів, що актор сидів на лавці біля церкви та репетирував швидке витягання револьверу.

Зі слів режисера, він дивився на Болдвіна з-за спини Гатчинс, а потім почув гучний звук, схожий на удар батогом.

Операторка дістала поранення в груди, йдеться в документі. Соуз пригадує, як вона поскаржилася на біль в животі, схопилася за нього і почала задкувати, їй допомогли опуститися на землю. Оператор Рід Рассел, який стояв поруч, розповів, що вона також сказала, що не відчуває ніг.

Трагічний інцидент, під час якого загинула кінооператорка з України Галина Гатчинс, стався у четвер, 21 жовтня, під час зйомок вестерну «Іржа» (Rust), в якому Болдвін не лише грав головну роль, але й був продюсером.

Актора допитали, але підозри йому не висували. Сам він заявив, що шокований цим інцидентом і запропонував допомогу родині вбитої українки.

Слідство у справі вбивства Галини Гатчинс зосередилося на двох особах – на збройовій експертці Ганні Ґутьєррес-Рід та асистенті режисера Дейв Голлс. За даними поліції, Ґутьєррес-Рід підготувала зброю до зйомок, а Голлс передав її Болдвіну, запевнивши у тому, що вона безпечна. Про те, що реквізитний револьвер був заряджений бойовими патронами Голлс не знав.