У центрі розслідування обставин вбивства українки Галини Гатчинс під час зйомок фільму за участі актора Алека Болдвіна в американському штаті Нью-Мексико опинилися двоє осіб, пише в неділю, 24 жовтня, DW з посиланням на американські ЗМІ.

Ними є збройова експертка Ганна Ґутьєррес-Рід, яка була відповідальна за зброю на знімальному майданчику, а також асистент режисера Дейв Голлс. Він передав Болдвіну зброю, з якої було поранено режисера Джоела Соуса та операторку Галину Гатчинс. Для Гатчинс постріл зрештою став смертельним.

Згідно з попереднім звітом поліції щодо розслідування інциденту, Ганна Ґутьєррес-Рід підготувала зброю до зйомок, а Дейв Голлс передав її Болдвіну, запевнивши у тому, що вона не заряджена бойовими патронами. Голлс «не знав про те, що зброя була заряджена бойовими патронами», – йдеться у звіті поліції.

Разом з тим, за інформацією видання Los Angeles Times, за кілька годин до стрілянини на знімальному майданчику панувало напруження через те, що шестеро членів знімальної групи скаржилися на умови праці. Серед тих, хто вимагав кращих умов роботи, згідно з повідомленням ЗМІ, була й застрелена Галина Гатчинс.

Трагічний інцидент, під час якого загинула кінооператорка з України Галина Гатчинс, стався у четвер, 21 жовтня, під час зйомок вестерну «Іржа» (Rust), в якому Болдвін не лише грав, але й був продюсером. Самого актора допитали, але підозри йому не висували.

Сам Болдвін заявив, що шокований цим інцидентом і запропонував допомогу родині вбитої українки.