Алек Болдвін випадково застрелив українку Галину Гатчинс
Відомий американський актор пострілами з реквізитного револьвера важко поранив кількох людей
Головна операторка вестерну «Раст» Галина Гатчинс загинула під час зйомок, у неї випадково вистрілив актор Алек Болдвін. Про це 22 жовтня повідомила агенція Reuters.
Зйомки проводили на ранчо Бонанза-Крік біля міста Санта-Фе у штаті Нью-Мексико. Інцидент стався під час зйомок сцени, в якій продюсер стрічки і виконавець головної ролі Алек Болдвін мав стріляти холостими набоями з реквізитного револьвера.
Проте з невідомих причин зброя дійсно поранила кількох людей. Зокрема, режисер фільму Джоел Соуса знаходиться в критичному стані.
42-річну Галину Гатчинс госпіталізували на вертольоті, проте вона померла дорогою до лікарні.
Алека Болдвіна вже допитали правоохоронці. Під час допиту актор був у шоковому стані і плакав, від коментарів для преси він відмовився.
Алек Болдвін був у шоковому стані через трагедію (фото: CBSS)
Попередньо відомо, що жодних звинувачень Болдвіну не висунуто. Зйомки стрічки наразі зупинили.
Що відомо про Галину Гатчинс
Галина Гатчинс народилася в Києві. За її словами, вони «виросла в сім'ї військового, який служив на військовій базі за Полярним колом».
Закінчила Київський університет за спеціальністю «міжнародна журналістика», а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії.
Згодом жінка перебралась в США, де отримала кінематографічну освіту і одружилась з Метью Гатчинсом. У 2013 році у пари народився син Андрос.
У 2019 Галину Гатчинс назвали однією з потенційних зірок американського кінематографу. Серед іншого вона знімала стрічки про супергероя «Макс Фіст» і фільм жахів «Дарлін».
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