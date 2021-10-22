42-річна Галина Гатчинс загинула під час зйомок фільму, де вона працювала головним оператором

Головна операторка вестерну «Раст» Галина Гатчинс загинула під час зйомок, у неї випадково вистрілив актор Алек Болдвін. Про це 22 жовтня повідомила агенція Reuters.

Зйомки проводили на ранчо Бонанза-Крік біля міста Санта-Фе у штаті Нью-Мексико. Інцидент стався під час зйомок сцени, в якій продюсер стрічки і виконавець головної ролі Алек Болдвін мав стріляти холостими набоями з реквізитного револьвера.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

Проте з невідомих причин зброя дійсно поранила кількох людей. Зокрема, режисер фільму Джоел Соуса знаходиться в критичному стані.

42-річну Галину Гатчинс госпіталізували на вертольоті, проте вона померла дорогою до лікарні.

Алека Болдвіна вже допитали правоохоронці. Під час допиту актор був у шоковому стані і плакав, від коментарів для преси він відмовився.

Алек Болдвін був у шоковому стані через трагедію (фото: CBSS)

Попередньо відомо, що жодних звинувачень Болдвіну не висунуто. Зйомки стрічки наразі зупинили.

Що відомо про Галину Гатчинс

Галина Гатчинс народилася в Києві. За її словами, вони «виросла в сім'ї військового, який служив на військовій базі за Полярним колом».

Закінчила Київський університет за спеціальністю «міжнародна журналістика», а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії.

Згодом жінка перебралась в США, де отримала кінематографічну освіту і одружилась з Метью Гатчинсом. У 2013 році у пари народився син Андрос.

У 2019 Галину Гатчинс назвали однією з потенційних зірок американського кінематографу. Серед іншого вона знімала стрічки про супергероя «Макс Фіст» і фільм жахів «Дарлін».