Алек Болдвін співпрацює з поліцією і не перешкоджає слідству

Американський актор Алек Болдвін вперше прокоментував смертельний постріл на зйомках фільму «Раст» внаслідок якого загинула операторка з України Галина Гатчинс, а також був поранений режисер Джоел Соуса. На своїй сторінці в Twitter Болдуїн звернувся до публіки та написав, що він запропонував допомогу родині загиблої українки.

«Немає слів, щоб описати мій шок та сум з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс​, дружини, матері і нашої глибоко поважаної колеги. Я повністю співпрацюю з правоохоронцями, щоб пояснити, як сталася ця трагедія», – написав актор.

Також Болдуїн написав, що він підтримує зв'язок з чоловіком загиблої, він пропонує допомогу родині українки. За словами актора, його «серце розбите». Він переживає і за чоловіка, і за сина, і за всіх, хто знав і любив Гатчинс.

За словами артиста, він співпрацює з поліцією і не перешкоджає слідству.

Водночас Профспілка працівників індустрії розваг у Лос-Анджелесі розіслала своїм членам інформацію про те, що у зброї Болдвіна під час зйомок опинився один бойовий патрон. Поліція ж продовжує досліджувати зброю, повідомляє видання Variety.

Як повідомляв ZAXID.NET, 22 жовтня стало відомо, що відомий американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив зі зброї операторку і поранив режисера. Загиблою виявилася 42-річна українка Галина Гатчинс.

Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерна «Раст». Знімальна група знімала сцену, в якій використовувалася вогнепальна зброя. Болдвін мав вистрілити з реквізитного пістолета холостими патронами.