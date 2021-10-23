Загибла в США операторка Галина Гатчинс мала українське громадянство

Американський інститут кіномистецтва (AFI) заснував стипендіальний фонд для допомоги майбутнім кінематографісткам у побудові кар'єри в кінобізнесі імені українки Галини Гатчинс, яка загинула від пострілу під час зйомок вестерну «Раст». Про це пише «Суспільне» з посиланням на AFI.

«Як це глибоко вірно в мистецтві кінематографу, слова самі по собі не можуть описати втрату людини, яка настільки цінна для спільноти AFI. В AFI ми обіцяємо, що Галина Гатчинс житиме в дусі всіх, хто прагне бачити свої мрії реалізованими у добре розповіданих історіях», – йдеться у повідомленні інституту.

Зараз AFI збирає пожертви для фонду.

Чоловік загиблої українки подякував за заснування фонду та закликав усіх, хто прагне вшанувати її пам'ять, внести пожертви.

Як повідомлялось раніше, 22 жовтня американський актор Алек Болдвін під час зйомок вестерну випадково поранив операторку Галину Гатчинс. 42-річну українку доставили гелікоптером у лікарню, де констатували її смерть. Актор також поранив у ключицю режисера – 48-річного Джоела Соузу, якого доставили в кареті швидкої допомоги в медичний центр. Там йому надали допомогу й виписали зі шпиталю.

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Як випливає із заяви, даної Болдуїном під присягою, він був переконаний, що реквізитна зброя, яку йому вручили, безпечна. Асистент режисера взяв із візка бутафорський пістолет і передав його акторові, вигукнувши: «Холодна зброя!», що означало: у ній немає бойових патронів, і з нею безпечно мати справу в присутності знімальної групи, ідеться в заяві.

«Немає слів, щоб передати моє потрясіння і засмучення у зв’язку з трагічним випадком, який забрав життя Галини Гатчинс – дружини, матері та глибоко шанованої колеги. Я повністю співпрацюю зі слідством. Моє серце розбите через втрату, яку понесли її чоловік, син і всі, хто знав і любив Галину», – написав Алек Болдуїн у соцмережі.

У 42-річної Галини Гатчинс було українське громадянство. Вона закінчила Київський національний університет, а в 2015 році закінчила Американський інститут кіномистецтва. Була членом американської гільдії кінооператорів. Відома своєю роботою над фільмами «Макс Фіст» і фільм жахів «Дарлін». У 2019 журнал American Cinematographer назвав її «новою зіркою». У неї залишився чоловік і малолітня дитина.