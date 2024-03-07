26-річна Ханна Гутьєррес-Рід зарядила бойовими патронами револьвер, з якого вистрілив актор Алек Болдвін

Суд присяжних в американському штаті Нью-Мексико визнав 26-річну Ханну Гутьєррес-Рід винною у ненавмисному вбивстві кінооператорки родом з України Галини Гатчинз. Про це інформує ВВС у четвер, 7 березня.

Присяжні погодилися з твердженням прокуратури, що Гутьєррес-Рід, яка була відповідальною за вогнепальну зброю на знімальному майданчику, ненавмисно зарядила у пістолет, з якого вистрілив актор Алек Болдвін, бойовий патрон.

Прокурори вказували на постійні порушення правил техніки безпеки на знімальному майданчику фільму «Іржа». Гутьєррес-Рід нібито ненавмисно принесла бойові патрони на знімальний майданчик, і вони залишалися там принаймні 12 днів до моменту, коли сталося смертельне поранення кінооператорки. Гутьєррес-Рід також звинувачували у підробці доказів, але присяжні визнали її невинною за цим пунктом.

Захист жінки своєю чергою наполягав, що остаточно відповідальним за смерть Гатчинс є актор Алек Болдуїн, який і здійснив постріл. Суд ще не називав покарання, його оголосять на одному із засідань у квітні, але вже відомо, що Гутьєррес-Рід може загрожувати до 18 місяців ув'язнення.

Нагадаємо, що інцидент, унаслідок якого загинула 42-річна Галина Гатчинс і був поранений режисер Джоел Соус, стався 21 жовтня 2021 року на знімальному майданчику фільму «Іржа». Під час зйомок однієї зі сцен фільму актор Алек Болдвін стріляв зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Одна з куль влучила у Гатчинс. Врятувати жінку не вдалося.

Звинувачення у ненавмисному вбивстві з Болдвіна зняли у квітні 2023 року. Однак згодом прокуратура повідомила про появу «додаткових фактів», зроблених на підставі нових експертиз пістолета. Після цього вже у січні 2024 актору висунули нові звинувачення. Одне з них стосується необережного застосування вогнепальної зброї, а друге – вчинення дії з повною зневагою або байдужістю до безпеки інших. Актор не визнав себе винним і постане перед судом у липні. Йому може загрожувати до 18 місяців в’язниці. Втім адвокат Болдвіна вже заявив, що сьогоднішній вирок Гутьєррес-Рід є «дуже позитивним» для майбутньої справи її клієнта.