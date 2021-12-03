Алек Болдвін дав перше інтерв'ю після загибелі операторки Галини Гатчинс

Актор Алек Болдвін розповів свою версію того, що відбулося під час репетиції на знімальному майданчику «Іржі», коли операторку Галину Гатчинс смертельно поранили з реквізитного пістолета. Про це він розповів у своєму першому інтерв'ю після трагедії телеканалу ABC News, інформує «Детектор медіа».

Болдвін розповів, що в той день зустрівся з Гатчинс для репетиції сцени, де грав загнаного в кут і важко пораненого персонажа, який наводить зброю на двох ворогів. За словами актора, він робив все за вказівками операторки, у тому числі розташовував пістолет.

«Я б ніколи не наставив на когось пістолет і не натиснув гачок. Хіба що ця людина є оператором, який скеровує мене, куди направити пістолет під кутом до її камери. Це саме те, що сталося. Я тримаю пістолет там, де вона сказала мені його тримати, і він був спрямований прямо їй під пахву», – він.

За словами актора, у день зйомок він зустрівся з операторкою, щоб обговорити майбутню сцену, де Болдвін грав загнаного в кут і важко пораненого героя.

Під час репетиції, як каже Болдвін, перший помічник режисера Дейв Голлс передав револьвер, сказавши, що це «холодна зброя» – означає, що зброя незаряджена або має фальшиві патрони. Водночас адвокатка Голлса зазначила, що у його обов'язки не входила перевірка зброї. Вона також не підтвердила, що саме її клієнт передав зброю Болдвіну.

Далі, за словами актора, він разом з Гатчинс почав репетирувати сцену. Каже, що він робив «усе за її вказівкою»: тримати пістолет нижче, іти праворуч тощо.

За словами Алека Болдвіна, він не натискав на спусковий гачок.

«Я підіймаю пістолет і йду. Потім я відпускаю гачок, і пістолет стріляє», – розповів він.

За словами актора, це було настільки неочікувано, що спершу всі завмерли, коли впала Гатчинс, та припустили, що в неї серцевий напад, оскільки на зйомках вже бували моменти, коли зброя випадково стріляла, але тоді вона була заряджена холостими патронами. Болдуїн стверджує, що тільки через годину зміг усвідомити, що зброя була заряджена бойовим патроном.

Адвокати помічника режисера, з посиланням на його свідчення, також підтвердили, що протягом всіх знімальних днів Болдвін ніколи не тримав палець на спусковому гачку.

На питання журналіста, чи відчуває актор провину, він відповів, що ні: «Я міг би вбити себе, якби вважав себе відповідальним, і я не кажу це просто так».

Актор вважає, що хтось має понести відповідальність за те, що в реквізитній зброї опинився справжній патрон, – але не він.

Як повідомляв ZAXID.NET, 22 жовтня американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку, українку Галину Гатчинс, і поранив режисера. Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерна «Іржа». Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета, але в ньому замість холостих патронів виявилися бойові.

Поліція підозрює у тому, що сталося, двох людей – асистента режисера Дейва Голлса, який передав Болдвіну зброю, і експертку зі зброї Анну Ґутьєррес-Рід. Сам Болдвін під підозрою не перебуває.