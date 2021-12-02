Алек Болдвін дав інтерв'ю американському телеканалу ABC

Американський кіноактор Алек Болдвін, який 22 жовтня на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку Галину Гатчинс, заявив, що не натискав на спусковий гачок. Про це він заявив в інтерв’ю телекомпанії ABC, пише Reuters.

«Спусковий гачок не було спущено. Я не спустив гачок. [...] Ні, ні, ні. Я б ніколи не націлив на когось пістолет і не натиснув би на спусковий гачок. Ніколи», – сказав Болдвін і додав, що гадки не має, як бойовий набій потрапив на знімальний майданчик.

Поліція цю заяву поки що не коментувала. Зараз слідчі зосередили свої зусилля на тому, аби з’ясувати, як на знімальний майданчик потрапили не холості, а бойові кулі. Постачальник зброї сказав поліції, що вони, імовірно, могли бути перезарядженими боєприпасами, що складаються з перероблених компонентів, зокрема куль.

22 жовтня американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку, українку Галину Гатчинс, і поранив режисера. Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерна «Іржа». Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета, але в ньому замість холостих патронів виявилися бойові.

Поліція підозрює у тому, що сталося, двох людей – асистента режисера Дейва Голлса, який передав Болдвіну зброю, і експертку зі зброї Анну Ґутьєррес-Рід. Сам Болдвін під підозрою не перебуває.