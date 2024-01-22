Алек Болдвін у фільмі «Іржа»

Алеку Болдвіну висунули нові звинувачення у ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму «Іржа», повідомляє The New York Times.

Попередні звинувачення були зняті з Болдвіна ще у квітні 2023 року. Проте прокуратура повідомила про нові факти. Зокрема, було проведено додаткову експертизу револьвера, з якого було вбито Гатчінс. Вона засвідчила, що постріл міг статися лише при натисканні на спусковий гачок, хоча Болдвін стверджував, що не робив цього.

Якщо актора визнають винним, йому загрожує до 18 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з нібито безпечного пістолета на зйомках фільму «Іржа». 42-річну жінку доставили гелікоптером до лікарні в Альбукерці, штат Нью-Мексико, де вона померла від отриманих поранень. Також був поранений режисер Джоел Соуза

Галина Гатчинс народилася в Києві. За її словами, вони «виросла в сім'ї військового, який служив на військовій базі за Полярним колом».

Закінчила Київський університет за спеціальністю «міжнародна журналістика», а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії.

Згодом жінка перебралась в США, де отримала кінематографічну освіту і одружилась з Метью Гатчинсом. У 2013 році у пари народився син Андрос.

У 2019 Галину Гатчинс назвали однією з потенційних зірок американського кінематографу. Серед іншого вона знімала стрічки про супергероя «Макс Фіст» і фільм жахів «Дарлін».