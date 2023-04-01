Українська кінооператорка Галина Гатчинс, яка працювала в Голлівуді, з родиною

Окружний суд Сата-Фе затвердив угоду про визнання провини і виніс перший вирок за вбивство операторки Галини Гатчінс у 2021 році під час зйомок вестерну «Іржа», повідомила агенція Reuters.

Засідання пройшло дистанційно напередодні. Суддя Мері Марлоу Соммер засудила Дейва Голлса – першого помічника режисера, який відповідав за безпеку на знімальному майданчику, до шести місяців умовного терміну з випробувальним терміном без нагляду, штрафу в розмірі 500 доларів, 24 годин громадських робіт та курсів з безпеки вогнепальної зброї. Дейв Голлс вже заявив, що не оскаржуватиме обвинувачення прокуратури за його роль у смерті Гатчінс.

«Голлс не перевіряв кожен патрон у зброї, щоб підтвердити, що це була фіктивна, а не бойова зброя», – йшлося в обвинуваченні прокурорів.

Голлс, ветеран кіноіндустрії з понад 80 титрами, включаючи «Матрицю: Перезавантаження» та «Ворон 3: Спасіння», був єдиним членом акторського складу та знімальної групи «Іржі», який уклав угоду про визнання провини. Прокурори сказали, що він звернувся до них і співпрацював. Поки невідомо, чи буде він давати свідчення від імені обвинувачення на попередніх слуханнях у травні, де Марлоу Соммер вирішить, чи є ймовірна причина судити Алека Болдвіна та збройницю Ганну Гутьєррес-Рід.

Нагадаємо, американський актор та продюсер Алек Болдвін випадково застрелив 42-річну кінооператорку, українку Галину Гатчинс 21 жовтня на зйомках фільму «Іржа». Пізніше він розповідав, що Гатчинс була його подругою і стверджував, що не натискав на спусковий гачок. Водночас ФБР цю версію спростувало.

У жовтні 2022 році Болдвін повідомив, що досяг мирової угоди з родиною вбитої українки.

І Болдвін, і Гутьєррес-Рід відкидають звинувачення, які їм висуває прокуратура.