Американські прокурори відмовилися від можливості посилення покарання, яке могло би призвести до п'ятирічного ув'язнення актора Алека Болдвіна за стрілянину на знімальному майданчику. Нові судові матеріали з’явилися у понеділок, 20 лютого, повідомляє Associated Press.

Обвинувачення у справі про смертельну стрілянину на знімальному майданчику в Нью-Мексико зробило різкий поворот, відмовившись від пункту, який міг призвести до п'ятирічного ув'язнення Болдвіна. Адвокати актора і продюсера раніше заперечували проти посилення покарання, заявляючи, що воно є неконституційним. Юридичні експерти заявили, що Болдвін має великі шанси на те, що це доповнення буде скасовано.

«Прокурори припустилися фундаментальної юридичної помилки, висунувши Болдвіну звинувачення за статтею, якої не існувало на момент нещасного випадку», – заявили адвокати актора в попередньому судовому поданні.

Таким чином, тепер Болдвіну, який у жовтні 2021 року з необережності застрелив операторку – українку Галину Гатчинс – загрожує до 18 місяців ув’язнення, а також штраф на суму 5 тис. доларів. Остаточне покарання для актора має обрати суд присяжних. Йому інкримінують ненавмисне вбивство.