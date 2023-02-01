Американського Актора Алека Болдвіна і консультантку з реквізиту зброї Ханну Гутьєррес-Рід офіційно звинуватили в ненавмисному вбивстві операторки – українки Галини Гатчинс на зйомках фільму «Іржа» в 2021 році. Про це пише агенція The Associated Press із посиланням на судові документи.

Окружна прокурорка Санта-Фе Мері Кармак-Алтвіс подала обвинувальні документи, в яких назвала імена Болдвіна та Гутьєррес-Рід і навела докази того, що вони неодноразово порушували правила безпеки. Прокурори заявили, що участь Болдвіна як продюсера і як людини, яка стріляла з пістолета, вплинула на рішення про висунення звинувачень.

Впродовж останніх тижнів Кармак-Алтівіс висунула звинувачення у ненавмисному вбивстві за двома пунктами:

перший пункт вимагає доказів недбалості і тягне за собою покарання до 18 місяців ув'язнення і штраф у розмірі 5 тис. доларів згідно із законодавством Нью-Мексико;

другий пункт передбачає покарання за нехтування безпекою «без належної обережності та обачності». Він тягне за собою покарання – 5-річне ув'язнення через те, що злочин було скоєно із застосуванням вогнепальної зброї.

Прокурори заявили, що присяжні можуть у підсумку вирішити, яке з покарань застосувати до обвинувачених.

Болдвін і Гутьєррес-Рід наполягають на своїй невинуватості. Але прокурори стверджують, що Болдвін, будучи продюсером «Іржі», не врахував відносну недосвідченість Гутьєррес-Рід. За словами прокурорів, Болдвін і Гутьєррес-Рід пропустили критично важливу перевірку безпеки пістолета і боєприпасів до нього, і що Болдвін як актор з великим досвідом зйомок у фільмах з використанням вогнепальної зброї мав би знати про це краще.

Нагадаємо, Алек Болдвін випадково застрелив 42-річну кінооператорку, українку Галину Гатчинс 21 жовтня на зйомках фільму «Іржа». Пізніше актор і продюсер розповідав, що Гатчинс була його подругою і стверджував, що не натискав на спусковий гачок. Водночас ФБР цю версію спростувало.

У жовтні 2022 році Болдвін повідомив, що досяг мирової угоди з родиною вбитої українки.