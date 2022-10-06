Американський актор та продюсер Алек Болдвін досяг мирової угоди з сім'єю операторки українського походження Галини Гатчинс, яка загинула на знімальному майданчику фільму «Іржа» внаслідок пострілу з реквізитної зброї.

«Ми раді повідомити сьогодні про врегулювання цивільної справи, поданої від імені родини кінооператорки Галини Гатчинс. Протягом усього цього нелегкого процесу у всіх збереглося особливе бажання зробити для сина Галини найкраще. Ми вдячні всім, хто долучився до вирішення цієї трагічної та болючої ситуації», – написав Болдвін в Instagram.

Зйомки стрічки, перервані через загибель операторки, продовжаться в січні, а Метью, вдівець Галини Гатчинс, стане виконавчим продюсером фільму, пише BBC. Він повідомив, що до зйомок будуть залучені «всі головні учасники» і це буде спосіб «віддати данину» останній роботі його дружини.

«Ми всі вважаємо, що смерть Галини стала жахливим нещасним випадком», – йдеться в його заяві.

Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року під час зйомок вестерну «Іржа» у штаті Нью-Мексико внаслідок пострілу актора та продюсера фільму Алека Болдвіна загинула кінооператорка Галина Гатчинс, також отримав поранення режисер Джоел Соуза, який стояв за її спиною.

Галині Гатчинс було 42 роки, вона мала громадянство України та протягом останнього часу працювала в Голлівуді. У 2019-му журнал асоціації кінематографістів Америки включив її у десятку найперспективніших операторів США.

Правоохоронці попередньо встановили, що реквізитний револьвер Болдвіну видав перед зйомками помічник режисера Дейв Голлс, який повідомив акторові, що зброя «холодна» (тобто в ній немає бойових патронів).

За тиждень після вбивства Болдвін вперше прокоментував журналістам смерть Гатчинс. Він зазначив, що не може коментувати смерть жінки, поки триває розслідування, але назвав її своїм другом та запевнив, що допомагає її сім’ї.