Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США встановило, що пістолет зі зйомок фільму «Іржа», з якого голлівудський актор Алек Болдвін застрелив операторку українку Галину Гатчинс, не міг вистрілити без натискання на спусковий гачок. Раніше актор стверджував, що постріл стався випадково.

Як пише Deadline, слідчий експеримент показав, що навіть зі зведеним курком і при ударі по револьверу F.lli Pietta він не міг вистрілити без втручання стрільця.

«Зі зведеним на чверть або навіть наполовину курком пістолет не можна було змусити стріляти без натискання на спусковий гачок», – йдеться у звіті ФБР.

У грудні 2021 року в інтерв’ю Болдвін заявив, що вважав, ніби пістолет заряджений холостими патронами, і наголосив, що не натискав на спусковий гачок, а постріл стався випадково.

21 жовтня 2021 року американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку і поранив режисера. Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерна «Іржа». Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета, але в ньому замість холостих патронів виявилися бойові.

Від поранень на місці померла операторка – українка Галина Гатчинс. У тому, що сталося, поліція підозрює двох людей – асистента режисера Дейва Голлса, який передав Болдвіну зброю, і експертку зі зброї Анну Ґутьєррес-Рід.

За тиждень Болдвін вперше прокоментував журналістам смерть Гатчинс. Він зазначив, що не може коментувати смерть жінки, поки триває розслідування, але назвав її своїм другом та запевнив, що допомагає її сім’ї.