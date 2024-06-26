ДТП трапилася пізно ввечері 25 червня у Щирці

Біля Львова водій автомобіля Renault Trafic наїхав на пішохідку. Унаслідок травм жінка загинула на місці, її особу ще встановлюють.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у вівторок, 25 червня, близько 23:20 у Щирці Львівського району. На трасі Львів – Пустомити – Меденичі автомобіль Renault Trafic, за кермом якого був 61-річний львів’янин, наїхав на невідому жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення воді із вилученням водійського посвідчення до 3 років. Поліція встановлює особу загиблої жінки.