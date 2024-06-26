Біля Львова водій Renault Trafic на смерть збив невідому пішохідку
Від отриманих травм жінка загинула на місці
Біля Львова водій автомобіля Renault Trafic наїхав на пішохідку. Унаслідок травм жінка загинула на місці, її особу ще встановлюють.
Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у вівторок, 25 червня, близько 23:20 у Щирці Львівського району. На трасі Львів – Пустомити – Меденичі автомобіль Renault Trafic, за кермом якого був 61-річний львів’янин, наїхав на невідому жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення воді із вилученням водійського посвідчення до 3 років. Поліція встановлює особу загиблої жінки.