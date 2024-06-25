У Львові на вул. Науковій автомобіль Volkswagen CC збив 28-річну львів’янку, яка через отримані травми потрапила у реанімацію. Судячи з фото поліції, аварія сталась біля пішохідного переходу.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, аварія сталась 24 червня близько 08:40 на вулиці Науковій у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen CC, 25-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 28-річну місцеву мешканку. Унаслідок ДТП 28-річна жінка отримала тілесні ушкодження, медики госпіталізували її в реанімацію.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.