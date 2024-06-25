BMW розбився у селі Плугів на Золочівщині

Золочівський районний суд Львівщини виніс вирок уродженцю Запорізької області за вчинення смертельної ДТП. Водій BMW X7 не впорався з керуванням та в’їхав у бетонний тунель, одна людина загинула, ще кілька зазнали важких травм. Суд звільнив водія від тюремного ув’язнення, призначивши умовне покарання. Його не позбавили водійських прав через те, що він є волонтером

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, аварія сталась 3 лютого 2024 року у селі Плугів, що у Золочівському районі Львівщини. Водій BMW X7 Олексій Півень був неуважним до дорожньої обстановки, перевищив допустиму швидкість, в’їхав у металевий відбійник, після чого авто винесло вбік, де воно зіткнулось із бетонним тунелем.

Аварія сталась 3 лютого 2024 року у селі Плугів (фото "Золочів.нет")

Унаслідок зіткнення одна пасажирка авто загинула, ще троє пасажирів постраждали, двоє – отримали важкі травми, а дитина середнього ступеня важкості. Щодо водія BMW X7 поліція порушила кримінальну справу за фактом смертельної ДТП.

У суді обвинувачений визнав свою провину та просив його суворо не карати. Він заявив, що загибла була його дружиною і зараз він сам виховує двох дітей. Через тимчасову окупацію сім’я переїхала із Запорізької у Дніпропетровську область, Олексій Півень зазначив, що є єдиним годувальником, а його робота пов’язана із постійними відрядженням.

Справу розглянула суддя Марія Бакаїм, яка дослідила усі матеріали та визнала обвинуваченого винним у вчиненні смертельної ДТП, призначивши п’ять років тюрми, але звільнила від покарання, встановивши два роки іспитового терміну. Олексія Півня не позбавили водійських прав через те, що він є волонтером. Вирок ще можна оскаржити.