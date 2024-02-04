BMW розбився у селі Плугів на Золочівщині

Ввечері 3 лютого у селі Плугів Золочівського району на Львівщині трапилася смертельна аварія. Автомобіль BMW в’їхав у стіну тунелю кам’яного моста, внаслідок ДТП загинула пасажирка та травмувалися ще четверо людей, одна з яких дитина.

Як повідомила кореспондентка місцевого сайту «Золочів.Нет» з місця події, аварія трапилася о 20:15.

«Водій автомобіля BMW не впорався з керуванням і в’їхав у бетонну стіну заїзду в тунель. Внаслідок отриманих травм одна пасажирка загинула на місці події», – повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Львівщини.

Окрім того, 47-річний водій та троє пасажирів звернулися за медичною допомогою. Серед потерпілих – 13-річна дівчина. Вік загиблої поки не встановлено.

Слідчі встановлюють обставини аварії.