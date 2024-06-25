На місці ДТП працювали рятувальники, які витягували постраждалих з машини

На трасі Тернопіль – Львів в ДТП постраждали двоє дітей, п’яти та десяти років, та їхня бабуся. Попередньо, встановили, що водійка зіштовхнулася з вантажівкою DAF. На місці ДТП працювали рятувальники, які витягували постраждалих зі зім’ятого автомобіля.

Масштабна аварія сталася на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська неподалік селища Озерна о 22:30 24 червня. Водійка автомобіля Ford Focus зіштовхнувся з вантажівкою DAF із напівпричепом Schmitz SCO. Через аварію рух на цій ділянці дороги тимчасово призупинили. Очевидці ДТП на місце викликали поліцейських та медиків швидкої допомоги.

Працівники поліції попередньо встановили, що водійка легкового автомобіля не обрав безпечної швидкості і допустив зіткнення із вантажівкою DAF із напівпричепом Schmitz SCO, яка рухалася попереду, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 25 червня.

Важкі травми в ДТП отримали двоє дітей, віком п'яти та десяти років. Їх медики швидкої допомоги доправили в хірургічне відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні в Тернополі. Також з множинними тілесними ушкодженнями госпіталізували й 57-річну жінку, яка на момент зіткнення була за кермом авто. Водій вантажівки не постраждав.

Правоохоронці у всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП порушили кримінальну справу за ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей).