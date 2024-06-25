ДТП сталося на перехресті вулиці Головної та вулиці Південно-Кільцевої у Чернівцях

На околиці Чернівців водій вантажівки наїхав на жінку на пішохідному переході. 43-річна постраждала наразі перебуває у важкому стані. ДТП сталося вранці 25 червня на перехресті вулиці Головної та вулиці Південно-Кільцевої.

Аварія сталася на пішохідному переході. Через ДТП було ускладнено рух авто на в'їзді до міста зі сторони Коровії, однак зараз його відновили, повідомили в патрульній поліції Чернівецької області у вівторок, 25 червня.

На місце події очевидці викликали правоохоронців та медики швидкої допомоги. Бригада з важкими травмами госпіталізувала потерпілу в найближчу лікарню. Поліцейські встановили, що в ДТП постраждала 43-річна жителька Чернівців.

Речниця нацполіції Буковини Кароліна Маришева в коментарі ZAXID.NET зазначила, що до аварії причетний 54-річний водій вантажівки. Він, керуючи фурою, наїхав на пішохідку. Внаслідок наїзду жінка отримала травми – її госпіталізували до лікарні.

В поліції наразі вирішують питання про внесення факту аварії в ЄРДР. У водія також взяли зразки для встановлення алкоголю в крові.