Причетним до аварії виявився 65-річний місцевий житель

На Буковині водій збив пішохідку і залишив помирати на дорозі. Поліцейські розшукали винуватця аварії за його місцем проживання. Причетним до аварії виявився 65-річний місцевий житель. Експерти встановили, що на момент ДТП жінка була ще жива, однак водій не викликав швидку і просто залишив її.

Аварія сталася пізно увечері 16 червня в селі Іспас Вижницького району. Місцеві жителі зателефонували в поліцію і повідомили, що на дорозі знайшли жінку без свідомості і різними травмами. Правоохоронці виїхали на місце аварії і встановили, що невідомий водій автомобіля Audi скоїв наїзд на 77-річну жінку-пішохода та втік з місця події. Медики бригади швидкої допомоги доправили потерпілу без свідомості до медичного закладу. Однак, під час надання їй невідкладної допомоги вона померла.

«На пошуки зловмисника і його автомобіля ввели спеціальну операцію “Перехват” та орієнтовано особовий склад Вижницького райвідділу поліції. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення ДТП, причетний 65-річний житель Вижницького району», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 17 червня.

Попередньо співробітники поліції встановили, що водій на момент вчинення автопригоди був в стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські затримали буковинця, а автомобіль Audi-80 вилучили та помістили на арешт майданчик. Тіло загиблої правоохоронці відправили на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом ДТП слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ознаками ч. 3 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає покарання у виді десяти років позбавлення волі.