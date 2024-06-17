500 доларів, які Іван Гриник пропонував поліцейському, конфіскували в дохід держави

Франківський районний суд Львова визнав винним підприємця Івана Гриника у пропозиції хабара поліцейському й оштрафував на 34 тис. грн. У вироку йдеться, що обвинувачений у грудні 2023 року був п'яним за кермом й коли його зупинили поліцейські, тричі намагався дати хабар, щоб уникнути відповідальності.

Згідно з матеріалами справи, Івана Гриника з села Погірці Самбірського району ввечері 1 грудня 2023 року на вулиці Любінській, 91 зупинив інспектор патрульної поліції. Підприємець керував автомобілем ВАЗ 21043 і був п'яним. Іван Гриник намагався уникнути відповідальності й запропонував інспектору 400 доларів хабара. Обвинувачений вдруге намагався дати поліцейському 500 доларів біля медичного центру на Кульпарківській, 95. Зазначимо, що водій відмовився пройти медичний огляд. Згодом Іван Гриник підійшов до службового авто патрульних і знову запропонував 500 доларів. Поліцейський відмовився й склав на нього адмінпротокол про п'яне водіння.

Під час судових засідань Іван Гриник повністю визнав провину й розкаявся. Суддя Юлія Марків визнала його винним у пропозиції хабара (ч. 1 ст. 369 ККУ) й оштрафувала на 34 тис. грн. Крім цього, суд конфіскував в дохід держави 500 доларів. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Зазначимо, що також у січні 2024 року Залізничний райсуд визнав Івана Гриника винним у п'яному водінні й оштрафував на 17 тис. грн. У судовому реєстрі можна знайти постанову, в якій йдеться, що повного тезку Івана Гриника зупиняли п'яним за кермом 4 вересня 2022 року. Суд оштрафував його на 17 тис. грн й на рік позбавив водійських прав. Крім цього, у 2018 році Сколівський райсуд оштрафував Івана Гриника на 10,2 тис. грн за водіння під наркотиками й на рік заборонив керувати транспортом. У 2015 році чоловіка зупиняли п'яним у місті Сколе й також на рік позбавляли водійських прав.

Додамо, що згідно з аналітичним порталом YouControl, Іван Гриник працює як ФОП у сфері транспорту. Його батько, Василь Гриник, з 2019 до 2021 був депутатом Мостиської міськради.