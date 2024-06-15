ДТП трапилась 26 березня 2023 року на вул. Сахарова

Франківський районний суд Львова виніс вирок уродженцю Харківської області Сергію Ф., який нетверезим вчинив ДТП у Львові. Будучи військовослужбовцем, він п’яним в’їхав у дерево, стовп із вуличним освітленням та металеву огорожу. Суд призначив йому два роки службового обмеження для військовослужбовців.

Як інформував ZAXID.NET, ДТП трапилась 26 березня 2023 року пізно ввечері. Сергій Ф. на автомобілі Renault Laguna їхав по вул. Сахарова в напрямку від вул. Княгині Ольги до вул. Стрийської. Під час руху він виїхав за межі проїзної частини на тротуар, вʼїхав у стовп, а потім – у металевий паркан. Патрульні поліцейські, які прибули на місце ДТП, з’ясували, що 28-річний Сергій Ф. за кермом був нетверезим – у його крові виявили 1,12 проміле алкоголю. Внаслідок ДТП травмувався 21-річний пасажир Renault Laguna.

У суді Сергій Ф. свою провину визнав. Він пояснив, що того вечора вони разом із пасажиром вживали алкоголь, після чого він відвозив його в гуртожиток. Під час руху переплутав гальма і газ, тому й виїхав за межі дороги і вчинив ДТП. За його словами, він виплатив пасажиру 10 тис. грн компенсації, у суді він це підтвердив і зазначив, що й надалі дружить із Сергієм Ф.

Враховуючи обставини справи, суддя Франківського райсуду Галина Мигаль визнала Сергія Ф. винним у вчинені ДТП в нетверезому стані за ч. 2 ст. 286 та призначила 2 роки позбавлення волі з вилученням посвідчення водія на 5 років. Однак суд замінив ув’язнення на 2 роки службового обмеження для військовослужбовців. Упродовж цього часу з його грошового забезпечення 20% будуть вираховувати у держбюджет. Під час службового обмеження йому не рахуватимуть вислугу років, а також не зможуть підвищити за посадою чи у військовому званні.

У вироку суду вказано, що його не можна оскаржити в апеляції, адже він не оспорюється ніким зі сторін. Додамо, що Сергій Ф. працює у Військовому інституті танкових військ НТУ «Харківський політехнічний інститут», має звання старший солдат.