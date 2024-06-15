Водій ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Оpel та вʼїхав у АЗС

Пустомитівський районний суд виніс вирок 22-річному львівʼянину Роману Шаху, який нетверезим вчинив ДТП на околиці Львова. Суд призначив йому рік позбавлення волі.

Як вказано в матеріалах справи, 8 вересня 2023 року нетверезий Роман Шах за кермом автомобіля ВАЗ їхав східним обʼїздом Львова. Біля Гамаліївки він виїхав на зустрічну смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Оpel Vivaro. Після цього Роман Шах виїхав на узбіччя і вʼїхав у заправку. Унаслідок ДТП постраждав 31-річний пасажир ВАЗ.

У суді Роман Шах свою провину визнав. Він пояснив, що ще до суду відшкодував постраждалим моральну компенсацію.

Враховуючи обставини справи, суддя Пустомитівського райсуду Володимир Мусієвський визнав Романа Шаха винним у вчиненні ДТП у стані алкогольного спʼяніння за ч. 1 ст. 286-1 ККУ та призначив йому рік позбавлення волі та на три роки вилучив посвідчення водія. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.