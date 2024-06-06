Франківський районний суд Львова зобов’язав львів’янина виплатити 516 тис. грн за розбите у п’яній ДТП авто Mercedes Benz S350, а також відшкодувати власнику машини витрати на правничу допомогу.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, аварія трапилась 3 травня 2023 року на вул. Володимира Великого у Львові. Водій фургона Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI Сергій Пивовар в’їхав у автомобіль позивача марки Mercedes Benz S350. На місце викликали поліцію, яка виявила у водія фургона ознаки алкогольного сп’яніння, перевірка на драгері показала – 2,03 проміле, що у понад 10 разів перевищує допустиму норму.

У липні 2023 року суд визнав Пивовара винним у вчиненні ДТП та п’яній їзді, призначивши 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами. Згодом постанову підтвердив апеляційний суд. На думку водія фургона, зіткнення трапилось із вини водія Mercedes Benz S350.

Водій Mercedes Benz S350 звернувся до суду, щоб стягнути із водія фургона завдану матеріальну шкоду через пошкодження його авто. Згідно з висновком експерта, вартість відновлювального ремонту авто Mercedes Benz S350 становить 676 тис. грн. Страхова компанія виплатила позивачу 160 тис. грн, а решту (517 тис. грн) він через суд хотів стягнути з винуватця ДТП.

Від відповідача надійшла заява, в якій він заперечив проти задоволення позову, оскільки вважає, що автомобілю не могли бути спричинені пошкодження в такому об’ємі та на таку суму. Він також вважає, що автомобіль до моменту ДТП був уже пошкодженим. У рішенні суду не вказано перелік пошкоджень, які отримало авто Mercedes Benz S350.

Справу розглянула суддя Світлана Мартьянова, яка дослідила усі матеріали, а також аргументи сторін у цій справі, задовольнивши позов. Винуватець ДТП має виплатити 516 тис. грн за пошкодження авто Mercedes Benz S350, а також 18 тис. грн на правничу допомогу та компенсувати судові витрати та проведення автотоварознавчого дослідження. Рішення ще можна оскаржити.