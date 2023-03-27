42-річний п'яний львів'янин врізався в огорожу будинку на вул. Повітряній

В ніч на понеділок, у Львові п'яний 42-річний водій, який їхав заднім ходом, не впорався з керуванням та протаранив огорожу будинку. Виявилося, що у чоловіка взагалі немає посвідчення водія і цього року його вже ловили п'яним за кермом. Цей випадок трапився на вул. Повітряній повідомила прес-служба поліції.

Патрульних на місце аварії викликав очевидець ДТП. Виявилося, що 42-річний водій Renault Kangoo, був сильно п'яний. Чоловік рухаючись заднім ходом, протаранив бетонну огорожу будинку. На місці львів‘янин погодився пройти перевірку за допомогою приладу Drager. Результат алкотестера — 3,67 проміле.

Окрім того, виявилося, що чоловіка вже позбавили права керуванням авто, і це вже не вперше за рік він сідає за кермо напідпитку. Патрульні склали на 42-річного львів'янина два протоколи: один за керування транспортним засобом у стані сп'яніння вдруге за рік і за порушення ПДР, що призвело до ДТП.

Ще одна аварія за участі п'яного водія сталася тієї ж ночі на вул. Сахарова. За попередньою інформацією, 28-річний чоловік, керуючи автомобілем Renault Laguna, не впорався з кермуванням та врізався у дерево, стовп із вуличним освітленням та металеву огорожу.

Водія та пасажира Renault госпіталізували після ДТП (фото поліції)

«У салоні автомобіля перебував 21-річний пасажир. Обидвох чоловіків госпіталізували. Водія перевірили у медичному закладі на стан сп’яніння. Результат позитивний — 1,12 проміле», – розповіли у поліції.

Надалі на місці ДТП працювали слідчі.