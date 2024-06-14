Поліція Тернопільщини розшукує водія, який важко травмував пішохідку та втік. Під час аварії, яка сталася вночі 13 червня в селі Струсів, 20-річній жінці відірвало ногу. Медики швидкої допомоги забрали постраждалу в реанімацію Тернопільської обласної клінічної лікарні. За словами місцевих жителів, в авто жінки закінчилося пальне, і вона спробувала зупинити інший транспорт, щоб доїхати додому зі своєю дитиною, коли в неї врізалася машина.

Про автопригоду в селі Струсів Микулинецької громади повідомили в поліцію місцеві жителі. Люди зазначили, що водій невідомого автомобіля збив пішохідку і втік з місця ДТП. На місце пригоди приїхали слідчі поліції, повідомили в пресслужбі управління Нацполіції в Тернопільській області в п’ятницю, 14 червня.

За попередньою інформацією, ДТП трапилася на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, на об’їзній дорозі в напрямку Теребовлі близько 22:30. Дорога не освітлювалася, на жінці не було світловідбивних елементів і як наслідок – її збив водій невстановленого авто. Потерпіла стояла на узбіччі, щоб зупинити когось з водіїв, оскільки в її автомобілі закінчилось пальне, а в салоні перебувала маленька дитина, повідомив «Погляд».

Внаслідок сильного удару у 20-річної жительки села Струсів відірвало ногу, також вона отримала інші травми різного ступеня важкості. Медики швидкої допомоги госпіталізували потерпілу в Тернопільську обласну комунальну клінічну лікарню.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до травмування люди). Поліцейські встановлюють особу водія-втікача та шукають його. Також правоохоронці звертаються до усіх водіїв, які проїжджали по цій дорозі о 22:20-22:30 і, можливо, бачили аварію чи зафіксували її на відеореєстратор, зателефонувати на спецлінію «102». Анонімність гарантується.