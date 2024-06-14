Пасажири отримали легкі травми

На Тернопільщині в аварію потрапив міжнародний рейсовий автобус сполученням Албене (Болгарія) – Тернопіль із 85 пасажирами. Серед пасажирів було 55 дітей. Частина людей отримали легкі травми. На місце події залучалися рятувальники.

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 04:59 14 червня. На на кільцевій розв’язці об’їзної дороги у місті Чортків, водій рейсового автобуса Van Hool не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

«В автобусі на момент дорожньо-транспортної пригоди перебувало 85 осіб, з них 55 діти. Усі пасажири самостійно благополучно покинули автобус », – повідомили в ДСНС Тернопільщини в п’ятницю, 14 червня.

До ліквідації ДТП залучали рятувальників

Частина пасажирів незначні травми, тому вони дочекалися наступного автобуса, щоб продовжити рух. До ліквідації наслідків ДТП залучено черговий караул Чортківського гарнізону ДСНС. Рятувальники, що оперативно прибули до місця надзвичайної події вжили заходів для недопущення виникнення пожежі. Також вони відбуксирували автобус з кювету. На місце також викликали поліцію, правоохоронці за фактом ДТП проводять перевірку.