Біля «Малої Швейцарії» відбулося зіткнення між двома вантажівками

У четвер, 13 червня, на трасі Київ-Чоп біля Львова трапилась важка аварія за участі двох вантажівок. На місці працюють правоохоронці та забезпечують реверсний рух авто. Одного з водіїв з травмами доставили у лікарню.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини, на 547 кілометрі автодороги Київ-Чоп між Бережанами та Пасіками-Зубрицькими біля «Малої Швейцарії» відбулося зіткнення двох вантажівок.

Судячи з фото, які оприлюднив депутат ЛМР Ігор Зінкевич, одна із вантажівок має брендування «Нової пошти».

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, аварія сталась близько 13:40, відбулося зіткнення вантажівок MAN, якою керував 38-річний житель Тернопільської області, та Renault Master під керуванням 21-річного мешканця Волинської області.

Внаслідок ДТП водій Renault Master отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні, його діагноз уточнюють медики. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Рух транспортних засобів на цій ділянці траси ускладнений. Патрульні забезпечують реверсне регулювання руху. На місці події працюють усі необхідні служби.