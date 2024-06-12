Аварія трапилась 30 вересня 2022 року на вул. Пасічній у Львові

Личаківський районний суд Львова задовольнив позов потерпілих у ДТП та зобов’язав водія ВАЗу виплатити їм 330 тис. грн компенсації. Чоловік збив жінку із 2-річним сином на пішохідному переході у Львові. Раніше суд виніс вирок у цій справі, засудивши винуватця до тюремного ув’язнення.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, аварія трапилась 30 вересня 2022 року на вул. Пасічній у Львові. Львів’янин Андрій Урбан керував авто ВАЗ 21043 та збив 28-річну жінку з дворічною дитиною на пішохідному переході. У матеріалах справи вказано, що водій не зменшив швидкість, наближаючись до переходу, не зреагував на дорожню обстановку та вчинив ДТП.

Унаслідок наїзду 28-річна жінка отримала низку травм середнього ступеня важкості, а 2-річний хлопчик був важко травмований. Зокрема, у нього діагностували струс головного мозку, закритий перелом кісток правого передпліччя, розрив лівої нирки.

У 2023 році Андрія Урбана визнали винним у вчиненні ДТП, призначивши чотири роки тюрми з забороною керувати транспортними засобами. Цей вирок згодом підтвердив апеляційний суд.

Постраждала у цій ДТП пішохідка, а також її чоловік, який представляв інтереси сина, звернулись до суду, щоб стягнути з водія 52 тис. грн матеріальної шкоди та по 200 тис. грн моральної компенсації.

Цю справу розглянула суддя Світлана Леньо, яка дослідила матеріали та аргументи у цій справі, частково задовольнивши позов потерпілих. Винуватець ДТП має відшкодувати їм 52 тис. грн матеріальної шкоди, 280 тис. грн моральної компенсації, судовий збір та витрати на правничу допомогу. Рішення ще можна оскаржити.