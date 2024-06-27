Попередньо аварія сталася через несправність звукової та світлової сигналізації на залізничному переїзді

У четвер, 27 червня, на півдні Словаччини поблизу міста Нове-Замки експрес-поїзд EC 279, який курсував з Праги до Будапешта, зіткнувся на залізничному переїзді з пасажирським автобусом внаслідок чого шестеро людей загинули, а ще п’ятеро травмувались. Про це у Facebook повідомили в Оперативному центрі рятувальної служби охорони здоров'я Словаччини та низка словацьких та чеських ЗМІ.

Аварія сталася близько 17:00 за центральноєвропейським часом на переїзді зі шлагбаумами та світловою сигналізацією. Повідомляється, що під час аварії автобус місцевого сполучення компанії Arriva розколовся надвоє, його знесло на узбіччя. Потім він перекинувся та загорівся. Внаслідок зіткнення також загорівся локомотив, який належить чеській залізничній компанії České dráhy (Чеських залізниць), пише сайт iRozhlas.cz.

У мережі зявились відео, на яких видно пожежу, чорний дим, що піднімається в небо, і пасажирів, які ходять колією.

Загалом в автобусі місцевого сполучення було восьмеро пасажирів та водій, який вижив у аварії. Медики доправили постраждалих внаслідок аварії до найближчих лікарень в околиці. Особливо важких гелікоптерами транспортували до Братислави.

З понад 200 пасажирів поїзда ніхто не постраждав. Водночас генеральний директор Чеських залізниць Міхал Крапінець повідомив, що машиніст поїзда отримав незначні опіки на місці. Міністерство закордонних справ Чехії повідомило, що поки не має інформації про те, що серед постраждалих були громадяни Чехії. Таку ж інформацію поширило офіційне відомство в Угорщині. Усіх постраждалих доставили до лікарень. Водночас закарпатський журналіст Віталій Глагола повідомив, що у поїзді їхали також і громадяни України.

Суспільний мовник RTVS повідомив, що, за неперевіреною інформацією, аварія сталася через несправність звукової та світлової сигналізації на залізничному переїзді. Як пишуть noviny.sk, автобус мав стояти разом з іншим транспортом перед спущеним шлагбаумом. Коли шлагбаум піднявся і пролунав сигнал, автобус рушив. Однак у цей час на переїзд також під’їжджав поїзд і вони зіткнулися.

Згідно з інформацією з сайту MY Nové Zámky, по колії в протилежних напрямках їхали два потяги. Автобус спочатку стояв перед переходом і шлагбаумами, які були внизу. Однак після проїзду першого потяга шлагбауми підняли і автобус виїхав на колію, де на нього врізався другий потяг. Влада Словаччини поки не прокоментувала інформацію про перебіг аварії.

Через аварію було перервано рух поїздів між словацькими містами.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні висловив щирі співчуття постраждалим і побажав постраждалим якнайшвидшого одужання. За його словами, він «з глибоким сумом» стежить за ситуацією з Брюсселя, де перебуває на саміті Європейської ради. Голова держави також висловив сподівання, що подібних катастроф вдасться уникнути у майбутньому.