Чернівчанин вночі перетинав колію в недозволеному місці

В Чернівцях швидкісний поїзд збив 52-річного чоловіка. Чернівчанин вночі переходив колію в недозволеному місці. Чоловік залишився живим, його медики доправили в реанімацію.

Увечері 12 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії у Чернівцях важко травмувався чоловік. Правоохоронці, які прибули на виклик, попередньо з’ясували, що 44-річний машиніст швидкісного поїзда допустив наїзд на 52-річного місцевого жителя.

Чоловіка з важкими травмами забрали в лікарню

«Чернівчанин переходив залізничну колію у невстановленому місці. В результаті чого, чоловік травмувався – в тяжкому стані медики госпіталізували його до лікарні», – повідомили ZAXID.NET в поліції Буковини.

Слідчі поліції внесли відомості про нещасний випадок на залізниці до ЄРДР за ч. 2 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Наразі поліцейські проводять розслідування.