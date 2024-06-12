На Тернопільщині блискавка в полі вбила 44-річного жителя Борщівської громади. Чоловік працював на своєму городі під час негоди, коли в нього влучив розряд. Медики швидкої допомоги лише констатували смерть людини.

Трагічний випадок стався увечері 11 червня в селі Сапогів Борщівської територіальної громади. Під час сильної грози, що вирувала над Тернопільщиною, блискавка вдарила в місцевого жителя, повідомили ZAXID.NET в ДСНС Тернопільщини, 12 червня.

За словами селян Сапогіва, місцевий житель працював у полі, коли в нього влучила блискавка. На місце події викликали медиків швидкої допомоги. Однак, лікарі лише констатували смерть чоловіка. Про подію також повідомили в поліцію Борщева. Правоохоронці розпочали провадження за фактом смерті людини за ст. 115 КК України з приміткою «нещасний випадок». Тіло чоловіка забрали для проведення судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті.