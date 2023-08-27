Пожежа виникла в цегляному житловому будинку в селі Дебрі

Ввечері у суботу, 26 серпня, у селі на Яворівщині блискавка влучила у цегляний житловий будинок та спричинила пожежу. Рятувальники загасили пожежу та запобігли перекиданню вогню на ще п’ять будівель.

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, 26 серпня о 18:47 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Дебрі Яворівського району. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку, критому шифером, розміром 10×5 м.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику дах будинку був повністю охоплений вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовані будівлі. О 19:11 вогнеборці локалізували пожежу та о 19:56 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив дах будинку на площі 50 м2 та пошкодив стелю на площі 50 м2.

Рятувальникам вдалось запобігти швидкому розповсюдженню пожежі та врятувати від вогню чотири господарські будівлі та житловий будинок. Ймовірною причиною виникнення пожежі могло стати влучання блискавки.