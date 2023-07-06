На Говерлі через влучання блискавки загинуло двоє туристів
Серед загиблих – 11-річна дівчинка
На горі Говерла, що на Закарпатті, внаслідок влучання блискавки загинуло двоє людей. Серед них – дитина, яка померла до прибуття рятувальників, повідомили у четвер, 6 липня, у прес-службі ДСНС.
О 14:53 Служба порятунку отримала повідомлення про удар блискавки на синьому, одному з найскладніших маршрутів до вершини Говерли. Внаслідок влучання блискавки троє людей отримали поранення, двоє з них загинули від отриманих ушкоджень.
«В результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років. Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані було супроводжено до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передано медикам», – повідомили у прес-службі ДСНС.
За даними прес-служби, загиблих внаслідок інциденту транспортували до поста Заросляк, що в узніжжі Говерли. На місці події працюють гірські рятувальники з Яремча та Ворохти.
У прес-службі ДСНС нагадали правила поводження в горах під час негоди, зокрема грози:
- не ховатися серед дерев – краще сховатись у якомусь заглибленні;
- не скупчуватися разом, а ховатися поодинці;
- бігти до сховища слід повільно і злегка схилившись, а не у весь зріст, щоб зменшити контакт розрядів з головою;
- негайно позбутись металевих речей – ножі, браслети та годинники треба скласти у захищене місце далі від себе;
- не лягати на землю, бо тим самим збільшується площа ураження розрядом – потрібно сісти, злегка нахиливши голову, аби вона не була вище предметів довкола вас;
- ніколи не торкатися металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об’єктів з металу;
- бажано не ховатися під високими деревами;
- не користуватися мобільними телефонами;
- завжди уточнювати прогноз погоди та слідкувати за штормовими повідомленнями.