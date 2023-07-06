Загиблих доставили на підніжжя Говерли

На горі Говерла, що на Закарпатті, внаслідок влучання блискавки загинуло двоє людей. Серед них – дитина, яка померла до прибуття рятувальників, повідомили у четвер, 6 липня, у прес-службі ДСНС.

О 14:53 Служба порятунку отримала повідомлення про удар блискавки на синьому, одному з найскладніших маршрутів до вершини Говерли. Внаслідок влучання блискавки троє людей отримали поранення, двоє з них загинули від отриманих ушкоджень.

«В результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років. Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані було супроводжено до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передано медикам», – повідомили у прес-службі ДСНС.

За даними прес-служби, загиблих внаслідок інциденту транспортували до поста Заросляк, що в узніжжі Говерли. На місці події працюють гірські рятувальники з Яремча та Ворохти.

У прес-службі ДСНС нагадали правила поводження в горах під час негоди, зокрема грози: