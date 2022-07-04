У селі на Тернопільщині 63-річний чоловік загинув внаслідок удару блискавки. Відомо, що гроза застала його у полі, коли він повертався додому.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, про нещасний випадок поліції стало відомо зранку в неділю, 3 липня. До правоохоронців надійшло повідомлення, що на польовій дорозі між селами Раковець та Чеснівський Раковець виявили мертвого чоловіка.

Тіло забрали на судово-медичну експертизу. Згідно з її результатами, чоловік загинув внаслідок ураження блискавкою. Його особу встановили, це 63-річний мешканець села Чеснівський Раковець Збаразької громади.

«За попередніми даними, чоловік близько 16 години 2 липня повертався додому, коли його застала негода в полі. Під час грози в нього влучила блискавка», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».